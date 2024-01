Erfurt. Glatte Straßen führten am Donnerstag in Erfurt und im Landkreis Sömmerda zu zahlreichen Unfällen. Drei Personen wurden verletzt. Die Bilanz der Polizei.

Das Winterwetter machte am Donnerstag auch vor den Straßen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda nicht halt. Wie die Polizei am Freitag informierte, rutschten einige Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen gegen geparkte Autos, andere landeten im Graben. So erging es auch einem 42-jährigen LKW-Fahrer, der auf der Landstraße zwischen Nöda und Stotternheim von der Straße abkam und umkippte. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Straße zeitweise voll gesperrt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.