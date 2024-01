Erfurt. Der Schnee hat viele Erfurter auf Trab gehalten. Wir haben die Gesprächsthemen der Wiche für euch zusammengefasst.

Montag: Das Entenrennen kehrt zurück

City-Managerin Patrica Stepputtis hat im Gespräch mit unserer Zeitung verraten, welche Veranstaltungen in diesem Jahr für die Erfurter bereit gehalten werden.Verkaufsoffene Sonntage sind dabei besondere Punkte im Kalender, aber auch das Entenrennen gehört auf die Liste. Das Besondere: Nach vier Jahren Pause wird das Spektakel um die künstlerisch individualisierten Bade-Enten wieder aufgelegt.

Dienstag: Weitere Einbahnstraßen sollen geöffnet werden

Radfahrende dürfen in der Meienbergstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung fahren. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Der Verkehrsversuch in der Meienbergstraße war erfolgreich. Radler dürfen legal in beide Richtungen fahren. Bei dieser einen Freigabe soll es aber nicht bleiben. Unsere Redaktion hat mit dem Erfurter Radbeauftragten Dirk Büschke gesprochen, was sich im Südosten und im Rest der Stadt tun soll.

Mittwoch: Auf Unwetterwarnung folgt Schnee-Zauber

Helene Sophie und Soran haben Spaß beim Rodeln im Nordpark. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Für Mittwochnachmittag haben die Meteorologen Unwetterwarnungen herausgegeben. Glatteis und Schnee führen in wenigen Stunden zu gefährlichen Straßen. Ganz so schlimm, wie erwartet, ist das Unwetter am Ende nicht ausgegangen. Doch es sind tolle Fotos entstanden. Und wer das Wochenende Rodeln will, hat von unserer Redaktion gute Tipps für den Schlittenspaß bekommen:

Spaß und Leid im Schnee: Wintereinbruch hat Erfurt fest im Griff Anhaltender Schneefall hat in Thüringen für perfektes Winterwetter gesorgt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Ein Vater zieht sein Kind (im Foto) am Nachmittag mit einem Schlitten über den Domplatz. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Helfer schieben am Nachmittag das Fahrzeug eines Verkaufsstandes auf dem Domplatz an (im Foto). © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Helfer schieben am Nachmittag das Fahrzeug eines Verkaufsstandes auf dem Domplatz an (im Foto). © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Mitarbeiter vom Erfurter Garten- und Friedhofsamt befreien am Nachmittag Gehwege vom Schnee. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Mitarbeiter vom Erfurter Garten- und Friedhofsamt befreien am Nachmittag Gehwege vom Schnee. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Mitarbeiter vom Erfurter Garten- und Friedhofsamt (im Foto) befreien am Nachmittag Gewege vom Schnee. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Mitarbeiter vom Erfurter Garten- und Friedhofsamt befreien am Nachmittag Gehwege vom Schnee. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weiße Dächer überall, eine dicke Schneeschicht hat sich über die Landeshauptstadt gelegt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Auch der Domplatz zeigt sich im malerischen Weiß. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Auch der Domplatz zeigt sich im malerischen Weiß. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm 18/01/2024-Erfurt: Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. (Foto: Sascha Fromm / Thueringer Allgemeine) © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der anhaltende Schneefall hat auch die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt in eine Winterlandschaft verwandelt. Schnee und Eis haben seit Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und starken Verkehrsbehinderungen geführt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm 1 / 21

Erfurter zeigen ihre Schnee-Fotos: Pony, Hund und Vögelchen Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Hotel am Kaisersaal | Hotel am Kaisersaal Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Marcel Kochi | Marcel Kochi Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Balduin Querbinder | Balduin Querbinder Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Peggy F. | Peggy F. Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Evi von B | Evi von B Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Nadine Wo | Nadine Wo Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Michel Rilke | Michel Rilke Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Sophie La | Sophie La Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Jassy Maus | Jassy Maus Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Stephanie Künzel | Stephanie Künzel Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Cynthia Kämmerer | Cynthia Kämmerer Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Ines Wowra | Ines Wowra Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Anne Lebe | Anne Lebe Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Elke Bähner | Elke Bähner Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Mandy Hauptmann | Mandy Hauptmann Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Evelyn Kleinschmidt | Evelyn Kleinschmidt Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Stefanie Zöllner | Stefanie Zöllner Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Theresa Köllner | Theresa Köllner Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Diana Held | Diana Held Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Cindy Teichmann | Cindy Teichmann Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Sandra Richter | Sandra Richter Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Yvonne Köhler | Yvonne Köhler Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Jacqueline Schröder | Jacqueline Schröder Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Jennifer Wehr | Jennifer Wehr Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Susanne Pfeiffer | Susanne Pfeiffer Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Cindy Oertel | Cindy Oertel Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Susanne Vollrath | Susanne Vollrath Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Birgitt Röder | Birgitt Röder Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Stego Saurus | Stego Saurus Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Diana Held | Diana Held Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Miku Dietrich | Miku Dietrich Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Steffi Schmidt | Steffi Schmidt Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Franziska Haun | Franziska Haun Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Franziska Haun | Franziska Haun Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Martina Lemmermann | Martina Lemmermann Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Anja Kno | Anja Kno Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Diana Schneider | Diana Schneider Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Maddy Anny | Maddy Anny Ob Statuen oder echte Tiere: Sie sind auch im Schnee ein beliebtes Motiv für Fotos in Erfurt und im Umland. © Ro Bert | Ro Bert 1 / 39

Donnerstag: Ben Salomo besucht Erfurter Schule

Ben Salomo (bürgerlich Jonathan Kalmanovich) besucht die Schüler in der IGS Staatliche Integrierte Gesamtschule Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Der jüdische Rapper und politische Aktivist Ben Salomo hat die IGS in Erfurt besucht. In seinem Vortrag spricht er über Antisemitismus in der Rap-Szene. Dabei kommt er auch mit den Schülern der Oberstufe ins Gespräch. Auch die Entwicklungen im Nahen Osten kommen zur Sprache.

Freitag: Guy Montavon wird freigestellt

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) verließ am Freitagmittage nach einer Mitarbeiterinformationsveranstaltung das Theater Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Theater-Generalintendant Guy Montavon wird am Freitagmorgen freigestellt und darf das Theater nicht mehr bertreten. Am Mittwochabend hatte der Werksausschuss des Theaters getagt und Einsicht in den Bericht der Berliner Kanzlei, die zu Vorwürfen sexueller Belästigung und Machtmissbrauchs ermittelt. Katja Maurer von der Linke hatte daraufhin die Beurlaubung Montavons gefordert. Am Freitagmorgen wurde die Causa Theater erneute besprochen und die Freistellung des Generalintendanten und der Theater-Verwaltungschefin Angela Klepp-Pallas beschlossen.

