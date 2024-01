Erfurt. Enrico Göbel lichtet Erfurts größten Ortsteil in einer ganz besonderen Perspektive ab. Warum das Foto nicht alltäglich ist.

Der Schnee sorgt aktuell für besonders viele Fotos auf den Festplatten. Sieht das Alltägliche doch in weiß oft ein wenig anders, und damit interessanter aus. So ähnlich sieht es auch unser Leser Enrico Göbel, der unser Redaktion seine Luftaufnahme geschickt hat. Zu sehen ist Stotternheim von oben. Erfurts größter Orteil in voller Breite - so wie es Panoramabilder so an sich haben - und in sanftem Dämmerlicht. Die Lichter auf den Straßen setzen warmgelbe Akzente im sonst schneeweiß bedeckten Ort.

red