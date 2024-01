Erfurt. Heute kennt man Formsteinwände fast nur noch als Trennwände zwischen Haus und Mülltonnenbereich. In der DDR-Zeit hatten sie eine andere Bedeutung.

Wer trotz Winter zum Nordstrand spaziert, findet an unscheinbarer und fast schon versteckter Stelle ein Stück DDR-Erbe. Biegt man an der Kreuzung Dieselstraße/Am Nordstrand Richtung Badesee ein, entdeckt man nicht nur ein Pförtnerhäuschen und ein an Otto-Knöpfer erinnerndes Wandbild – auch eine Formsteinwand ist intakt an der Seite der Gebäude erhalten.

Schöpfer war nicht nur in Erfurt tätig

Diese Art dekorative Raumtrenner, die man fast auch „Steinzaun“ nennen könnte, sind Betonelemente, bei denen sich die Bauhistoriker streiten, ob es etwas rein Funktionales ist, oder doch Kunst. In Erfurt sind auch andere Formen solcher Formsteinwände zu finden. Zum Beispiel am Juri-Gagarin-Ring zwischen der Trommsdorffstraße und dem Schmidtstedter Knoten oder am Johannesplatz. Erfunden wurden diese Wände unter anderem von Hubert Schiefelbein, der sich nicht nur mit einer Figurengruppe im Erfurter Stadtpark verewigte, sondern auch mit Reliefen am Kino International in Berlin.