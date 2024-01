Erfurt. Isabell Daniel hat die Wintertage für eine Fototour genutzt. Am Schloss Molsdorf wurde die Erfurterin kreativ.

Ein traumhaft schöner Wintertag hat Hobbyfotografin Isabell Daniel abeglichtet. Unsere Leserin hat am Schloss Molsdorf viele faszinierende Motive gefunden. „Der Blick durch meine Fotokugel bot dabei einen besonderen Anblick auf das verschneite Schloss, was ich gerne teilen möchte!“, schreibt sie uns. Vor wenigen Tagen ließ uns der Leser Enrico Göbel an seiner Winteraufnahme aus Stotternheim teilhaben. Auf seinem Luftbild ist der Ortsteil in voller Breit zu festgehalten.