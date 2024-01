Erfurt. Die Menschenmassen auf dem Domplatz, die Gefahren am Helios-Klinikum und auch die Hamsterumsiedlung haben die Erfurter bewegt. Hier sprechen sie selbst.

„Behinderte haben im Schnee das Nachsehen“

Familie Petersilie aus Erfurt schreibt zum Schnee-Unwetter: „Gestern haben meine Frau und ich das Winterleuchten auf der Ega besucht. Da ich eine Behinderung habe, nutzten wir den für Behinderte vorgesehenen Pkw-Parkplatz an der Aral-Tankstelle. Ein barrierefreies Erreichen des Eingangs erinnerte jedoch an „Spiel ohne Grenzen“, das ARD-Sendeformat aus den Siebzigern. Die Parkplätze waren eingeschneit, lediglich die Zufahrt zur Tankstelle war geräumt. Schneeräumen der Parkplätze ist hier wichtig. Wer ist verantwortlich?“

„Bürger werden von der Politik vernachlässigt“

Michael Matthes aus Erfurt schreibt über die Demonstration gegen Rechts: „Endlich eine Demonstration gegen Rechts auch in Erfurt. Endlich protestiert die sonst so stille Erfurter Bevölkerung gegen die Unterwanderung unserer Demokratie durch rechtes Gedankengut. Viele Menschen sind ausgesprochen gern auf den Domplatz gekommen. Die Redebeiträge zu den Themen Verbot der AfD, Abschiebungen und soziale Situation in unserem Land waren pointiert und vielleicht etwas einseitig. In einem langen Beitrag wurden dann aber die politisch Verantwortlichen in Berlin massiv angegriffen. Wer derartig kräftig gegen die Ampel, gegen die „etablierten“ Parteien austeilt, erzeugt Wut und Hilflosigkeit. Er suggeriert: Die Politik in Berlin ist grundsätzlich falsch, unsozial und bürgerfern. Die Haltungen von uns allen, von uns Bürgern werden im Politikbetrieb vernachlässigt. Wut und Hilflosigkeit sind aber keine guten Ratgeber. Von weit links wird damit ähnlich argumentiert, wie die AfD es tut. Überspitzt formuliert: Solche Wortbeiträge helfen vielleicht sogar der AfD. Ich habe viele unzufriedene Gesichter gesehen. Einige sind gegangen. Ich auch.“

„Die Ursachen des Einsturzes dürfen nicht verheimlicht werden“

Gert Markert aus Erfurt schreibt zum eingestürzten Parkdeck: „Vor einigen Tagen las ich erneut einen Artikel über das eingestürzte Parkhaus am Helios-Klinikum. Diese bisher erschienenen Berichte sind sicher für die meisten Leser uninteressant. [...] Zum Glück ist niemand verletzt oder gar getötet worden. Wenn das geschehen wäre, hätte das Ereignis sicher ganz andere Kreise gezogen. Ich jedenfalls werde das Parkdeck sicher nicht wieder nutzen, wenn die Ursachen und die konstruktiven Änderungen verheimlicht werden.“

„Eine Schule ist nutzbringender als der Erhalt von Hamstern“

Hans-Jürgen Stolz aus Erfurt schreibt zur Hamsterumsiedlung: „Als Kind bin ich mit meinen älteren Brüdern in den 50er-Jahren durch die Felder gezogen und habe Fallen zum Hamsterfang aufgestellt. Die Landwirte waren froh, dass wir uns dieser damaligen Landplage annahmen. Heute wäre man u.U. bereit, für eine Umsiedlung dieser Tiere in unserer Stadt ca. 2,5 Millionen Euro auszugeben. Tierschutz ist eine gute Sache, wenn sie dem Schutz und Erhalt nützlicher Tiere dient. Eine Nützlichkeit dieser Feldhamster vermag ich beim besten Willen nicht zu erkennen. Mir scheint eine neue, moderne Schule wesentlich besser und nutzbringender zu sein, als der Erhalt von 39 Hamstern.“

„Straßengrün auf die breiten Fußwege“

Frank Ziegler aus Erfurt schreibt zur Gestaltung der Clara-Zetkin-Straße: „Ich wohne in unmittelbarer Nähe der Clara-Zetkin-Straße und habe mir in letzter Zeit des Öfteren das angelegte Grün als einzelne „Inseln“ vor Ort angeschaut, und das Ganze wirkt auf mich, als ob das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Diese „Inseln“ sind klobig und sperrig und sehen aus wie ein Kuckuck-Junges in einem fremden Nest. Es gibt unverhältnismäßig breite Fußwege, aber kaum Fußgänger. Ist dieses Ergebnis der Planung vom Rathaus festgelegt worden? Das sollte nochmal wohlbedacht werden. Ich bin für Straßengrün und ich bin für kleine Wasserspeicher an dieser Stelle, und deshalb sollte überlegt werden, ob man nicht einen Teil der an dieser Stelle ehemals vorhandenen Vorgärten wieder freilegt. Das wäre ein wesentlich geringerer materieller und finanzieller Aufwand, da unter den Gehwegplatten noch der ursprüngliche Boden vorhanden ist, würde besser in die Stadtlandschaft passen, und man könnte bestimmt einige Anwohner und Anwohnerinnen in die zukünftige Betreuung und Pflege mit einbeziehen unter dem Motto: Eine Straße lebt auf.“

„Die Thüringenhalle ist kein guter Ort für Konzerte“

Carsten Giesel aus Erfurt schreibt zur Thüringenhalle: „Auch wenn die Thüringenhalle viel erlebt hat, ist sie kein ansprechender Ort für Konzerte mittlerer Größe mehr. Auch 6 Millionen machen aus einer Krähe keinen Singvogel. Die Entscheider dieser Stadt sollten die Chance nutzen, anstatt wiederholt Millionen zu versenken. Andere Städte machen es mit modernen Multifunktionshallen mittlerer Größe vor. Mit einer solchen Halle könnten Konzerte und die Heimspiele des Profieishockeyteams unter würdigen Bedingungen stattfinden. Auch andere Hallensportarten könnten profitieren. Die Auslastung einer solchen attraktiven Arena wäre deutlich höher.“

„In Erfurt wird nicht richtig geräumt“

Regina Klausnitzer aus Erfurt schreibt zum Schnee-Unwetter: „Erfurt ist die schlechtgeräumteste Stadt in Thüringen. Wo ist der Winterdienst tätig? Ich spreche aus Sicht eines Fußgängers. Kaum ein Gehweg ist eis- und schneefrei. Eine Fahrt mit dem Rollstuhl oder Einkaufwagen ist nicht möglich. Die Unfälle durch Stürze finden bei Ihnen keine Erwähnung. Früher wurde jeder Hausbesitzer verantwortlich gemacht für die Schneeberäumung vor seiner Tür. Ist das heute anders? Hier hätte das Ordnungsamt mal etwas sinnvolles zu tun.“

„Fußgänger werden vom Winterdienst vergessen“

Sabine Burchardt aus Erfurt schreibt über das Schnee-Unwetter: „Überraschend ist es wieder einmal Winter geworden und es wurden zumindest die Erfurter Hauptstraßen vom Schnee geräumt. Das hat sicher viele Autofahrer*innen erfreut. Vergessen wurden leider die zu Fuß Gehenden. Besonders fiel das am Sonnabend während der Demo auf dem Anger auf, wo das Laufen mangels Räumung für alle ausgesprochen schwierig war. Erst recht für Menschen, die nicht ganz so sicher auf den Beinen sind, wie Ältere, Rollatornutzer*innen und Rollstuhlfahrer*innen. Es war ein Hindernislauf über Schneehaufen, über matschige und vereiste Passagen und durch Tiefschnee. Neben mir stolperte und stürzte eine „Oma gegen rechts“ über einen Schneeberg! An anderen Ecken der Stadt, bspw. der Fußweg von der Kreuzung Alfred-Hess-Straße/Steigerstraße in Richtung Steiger, wurde der Schnee vom Schneepflug von den Straßen direkt auf die Fußwege geschaufelt, sodass Fußgänger*innen die Straße benutzen mussten, was vor allem in den Stoßzeiten außerordentlich vergnüglich war. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Menschen in Zeiten der Klimakrise vom Privatauto weggelockt werden sollten, halte ich die Privilegierung der Autofahrer*innen für skandalös.“

