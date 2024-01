Erfurt. Die Einnahmen aus der Glühweinhütte hat der Lions-Club Meister Ekkehart jetzt an die elf Empfänger verteilt. Den „Mattenteufeln“ wird so beispielsweise eine Ferienlager ermöglicht.

Elf Institutionen, elf mal ein Spendenscheck in Höhe von 2024 Euro - was der Lionsclub Meister Ekkehart durch seinen traditionellen Glühweinverkauf in der Vorweihnachtszeit eingenommen hat, wurde jetzt im Foyer der Christophorusschule Erfurt an die Spendenempfänger verteilt. Insgesamt ging es um eine Summe von 22264 Euro. Mit dabei waren zahlreiche Sponsoren und Mitglieder, die der Übergabe des Ergebnisses der Glühweinhütte durch Club-Präsident Stefan Müller-Naendrup beiwohnten.