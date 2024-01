Erfurt. Tausende Bäume wurden in die Anlage in Erfurt-Schwerborn gebracht. Wie viele Bäume es genau waren und was die Erfurter noch von ihnen haben.

Die Stadtwirtschaft der Erfurter Stadtwerke hat innerhalb einer Januarwoche die alten Weihnachtsbäume eingesammelt. Insgesamt 105 Tonnen sind dabei zusammengekommen. Das sind laut Stadtwerke-Sprecher Ivo Dierbach runtergerechnet ungefähr 7.000 Bäume. Die Bäume wurden zur Kompostierungsanlage in Erfurt-Schwerborn gebracht.

Aus alten Bäumen wird Kompost

Nach dem Schreddern und dem Aufschichten in sogenannte Trapezmieten wird in drei Monaten Erfurter Gütekompost aus den Weihnachtsbäumen. Der Kompost ist auf der Kompostierungsanlage oder auf den Erfurter Wertstoffhöfen erhältlich.

red