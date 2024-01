Vieselbach. Unbekannte haben am Samstag zwischen Vieselbach und Hopfgarten einen mit Metallschrott beladenen Einkaufswagen auf die Gleise geschoben. Eine Thüringer Bahn kollidierte mit den Gegenständen.

Am Wochenende kollidierte eine Erfurter Bahn zwischen Hopfgarten und Vieselbach mit einem im Gleis befindlichen Einkaufswagen. Der Triebwagen hatte laut Angaben der Bundespolizei eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern in der Stunde. Die Insassen im Zug wurden glücklicherweise nicht verletzt, allerdings zerstörte das Hindernis sicherheitsrelevante Technik am Triebwagen, so dass eine Weiterfahrt ausgeschlossen war. In der Folge kam es bei 17 weitern Zügen zu Verspätungen.