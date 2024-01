Erfurt. Glasfaserkabel versprechen einen superschnellen Internet-Zugang. Die Konkurrenz zwischen Firmen könnte dafür sorgen, dass einigen Erfurtern Glasfaser versagt bleibt.

Der flächendeckende Ausbau eines Glasfasernetzes ist erklärtes Ziel der Stadt. Während in einigen Stadtteilen um Vorverträge mit Kunden geworben wird, drängeln sich in ausgewählten Straßen bereits mehrere Telekommunikationsunternehmen – mit dem Effekt, dass womöglich zwei Glasfaserkabel in die Erde sollen.