Erfurt. In der Erfurter Liebknechtstraße ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Starker Rauch drang auch in ein Wohnhaus ein.

Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, brach ein Brand an einem Wohngebäude in der Liebknechtstraße aus. Ursache war ein Feuer in einem Holzschuppen an einer Garage, dessen massiver Rauch sich in die Garage und das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ausbreitete.