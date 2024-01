Erfurt. Die Kowo will einen gut 40 Jahre alten Elfgeschosser am Erfurter Herrenberg in einen Leuchtturm moderner Wohnarchitektur verwandeln. Was bisher über die Pläne bekannt ist.

Die Körnerstraße 9/10 ist ein unscheinbares Wohnhaus am Erfurter Herrenberg. Der 1981 errichtete Plattenbau hat elf Geschosse, 161 Wohnungen und einen gehörigen Sanierungsbedarf.