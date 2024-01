Erfurt. Es dauerte länger und wurde teurer als geplant. Die Kindergarten-Erweiterung sorgt dennoch für leuchtende Augen.

Kindergarten und Kinderkrippe. Was früher oft die normale Kombination war, das gibt es jetzt wieder in Stotternheim. Seit dem 6. September 2023 wird das neue Gebäude des Kindergartens „Friedrich Fröbel“ für zusätzliche Krippenplätze betrieben. Um den Kindern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung zunächst ausreichend Zeit für die Eingewöhnung zu ermöglichen, erfolgte die offizielle Eröffnung zusammen mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD), dem Beigeordneten des Dezernats für Bau und Verkehr, Matthias Bärwolff (Linke), sowie Christian Maron, Mitglied des Ortsteilrates Stotternheim, an diesem Dienstag.