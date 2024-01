Erfurt. Das „Fremde werden Freunde“-Projekt vermittelt Patenschaften zwischen Erfurtern und ausländischen Studierenden. Nun geht es in die dreijährige Verlängerung.

Sich als Studierender im Ausland zurechtzufinden, kann schwerfallen. Neue Sprache, neue Struktur, neue Menschen. Sich zwischen all dem ein Zuhause aufzubauen, dabei soll das „Fremde werden Freunde“-Projekt ausländischen Studierenden der Universität und Fachhochschule in Erfurt helfen. Es vermittelt den Studierenden Kontakt zu interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die ihnen in ihrer Freizeit gerne die eigene Heimat zeigen würden.