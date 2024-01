Erfurt. Würde es am Ende der kürzeste Umzug aller Zeiten werden? So wurde schon geunkt und gemunkelt. Nun gibt die GEC Entwarnung, was die beteiligten Aktiven und Fahrzeuge angeht.

Ganze drei Mal war die Anmeldefrist für Teilnehmer am großen Festumzug durch die Erfurter Altstadt verlängert worden. Eigentlich ein Indiz dafür, dass das Interesse in diesem Jahr geringer ausfällt als in den Vorjahren. Schon wurde geunkt, es würde Erfurt der kürzeste Umzug aller Zeiten bevorstehen. Doch Zugleiter Jens-Christian Porsch gibt am Mittwoch Entwarnung: Mit 38 Zugteilnehmer-Nummern, mehr als 50 beteiligten Fahrzeugen und einer Zahl von erwarteten 2200 Aktiven schließt der Umzug fast an alte Zeiten an. 2020 waren laut Porsch nur hundert Aktive und zwei Fahrzeuge mehr am Start.