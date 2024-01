Erfurt. Daniela Zart ist die, die immer lacht. Auf sie passt der Liedtitel perfekt. Sie hat ihr eigenes Fitness-Studio für die Frauenfußballerinnen und fast alle anderen.

Ihr Lachen hallt durch das Fitnessstudio „Fun and Move“ am Schmidtstedter Knoten. Niemand hat einen Witz erzählt. Vielmehr liegt ein Mann Ende Vierzig auf einer Sportmatte, hat den Rumpf ein wenig gehoben und verdreht. Sein Gesicht ist zusammen geknautscht. Gerade so, als wolle er jeden Moment der Schwerkraft ihren Lauf lassen und sich zurück auf die Matte fallen lassen. Da aber fängt Daniela Zart an zu zählen. „. . .drei, zwei, eins. Ruh dich aus. Sehr gut.“ Sie ist die Personal Trainerin für den Mann am Boden. Seit Jahren schon. Sein Rücken meckert ihm als Bauleiter in den Kopf, er möge endlich etwas tun. Macht er doch. Seit Jahren schon. Mit seiner Trainerin. Und die sorgt für gute Laune, trotz aller Anstrengungen. „Das Training soll Spaß machen“, sagt sie.