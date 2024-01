Erfurt. Die alten Lampen im Salon und Foyer sollen aufpoliert werden. Sie sind glücklicherweise in all den Wirren der vergangenen Jahre nicht verloren gegangen.

„Das Schauspielhaus zum Leuchten bringen“: Diesem Motto haben sich die Akteure des Erfurter Kulturquartiers selbst verpflichtet. Ein Banner am Eingang weist darauf hin. Seit Donnerstag sind sie diesem Ziel einen ganz praktischen Schritt näher gekommen. 27.500 Euro wurden übergeben, die die alten Lampen und Leuchter im Haus wieder im Glanz der 80er Jahre erstrahlen lassen sollen, wenn das Gebäude schon bald wieder dauerhaft und nicht mehr nur als Vorgeschmack auf all das, was möglich werden soll, von Mai bis September bespielt wird.