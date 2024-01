Erfurt. Cosplayer der Erfurter Agentur „Heldenherz und Königstöchter“ sind am Samstag nochmals im Anger 1 unterwegs, um sich fotografieren zu lassen und neugierig zu machen auf die große Convention.

Noch einmal können die Besucher beim „Warm-up“, also zum Aufwärmen und als Vorgeschmack auf die MAG-C im Einkaufscenter Anger 1 in phantastische Welten eintauchen: Am Samstag, 27. Januar, können sich Besucher mit Blumenfee Rosita oder Waldfee Elena an zwei Selfie-Points fotografieren (lassen). Die MAG-C ist eine Community-Convention rund um die Themen Manga, Anime, Games und Cosplay. Im Februar 2023 fand sie das erste Mal in dieser Form auf dem Erfurter Messegelände statt. In diesem Jahr folgt die Fortsetzung am Wochenende 3. und 4. Februar. Für das szenetypische Foto sind aufwendig kostümierte Cosplayer der Erfurter Agentur „Heldenherz und Königstöchter“ im Einkaufscenter unterwegs. Immerhin den Wunsch, mit ihnen gemeinsam ein Foto zu machen, erfüllen die Feen auf jeden Fall.