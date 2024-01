Erfurt. Seinen Heimweg wollte ein Mann in Erfurt mit dem Auto antreten, obwohl er zuvor kräftig getrunken hatte. Weil er ohne Licht unterwegs war, fiel er der Polizei auf.

Ein 42-jähriger Autofahrer ist Freitagabend in Erfurt mit seinem VW Touran nach Hause gefahren. Da er in der Wilhelm-Wolff-Straße ohne Scheinwerfer unterwegs war, hielt ihn die Polizei an.