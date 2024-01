Erfurt. Vier Jugendliche sind an einer Erfurter Straßenbahnhaltestelle von einem Mann mit einem Klappmesser bedroht worden. Er sagte, dass er sie töten wolle.

Ein Mann hat Samstagabend in Erfurt vier junge Frauen mit einem Klappmesser bedroht. Dabei habe er auch angekündigt, die Jugendlichen töten zu wollen. Wie die Polizei am Sonntag meldet, passierte der Vorfall an der Straßenbahnhaltestelle Rieth.

Ein unbeteiligter 41-Jähriger eilte zur Hilfe und schlug dem Täter ins Gesicht, der ergriff die Flucht mit einer Straßenbahn. Aufgrund seiner auffälligen Personenbeschreibung konnte er eindeutig als ein amtsbekannter 40-Jähriger ermittelt werden, den nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung erwartet.

Die Jugendlichen kamen unverletzt, aber mit einem gehörigen Schrecken, davon.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red