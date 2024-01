Erfurt. Ein 67-jähriger Mann aus Erfurt wird seit Samstag vermisst. Er ist nicht gut zu Fuß und vermutlich orientierungslos.

Seit Samstagnachmittag wird der 67-jährige Klaus-Peter Raak aus Erfurt Ortsteil Moskauer Platz vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, verließ er in der Zeit von Samstag zu Sonntag aus ungeklärter Ursache seine Wohnung in unbekannte Richtung. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem mit einem Fährtenhund, führten bislang nicht dazu, dass der Vermisste gefunden wurde. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Herr Raak ist 1,85 bis 1,90 Meter groß

ca. 90 Kilogramm schwer

nicht gut zu Fuß und vermutlich orientierungslos

vermutlich trägt er eine blaue Jeans

Es wird davon ausgegangen, dass Herr Raak nicht witterungsgemäß bekleidet sein könnte. Letztmalig wurde er am Samstag gegen 16 Uhr in der Havannaer Straße gesehen. Ein Foto des Mannes hat die Polizei hier veröffentlicht.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt der Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt oder jede andere Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0024667/2024 entgegen.

