Erfurt. In Erfurt hat ein Mann am Samstag und Sonntag wiederholt Frauen mit einem Messer bedroht. Als er festgenommen wurde, wurden weitere Straftaten bekannt.

Am Wochenende hielt ein 40-jähriger Mann die Erfurter Polizei auf Trapp. Wie die Polizei am Montag infrmierte, habe der mann zwischen Samstag und Sonntag gleich sechs Straftaten begangen. An einer Diskothek hatte der Mann zunächst zwei Türsteher mit einer Flasche beworfen und einen Fahrradständer beschädigt. Nachdem der 40-Jährige seinen Rausch ausgeschlafen hatte, bedrohte er an einer Haltestelle mehrere junge Frauen mit einem Messer.