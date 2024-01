Erfurt. 3600 Euro für den guten Zweck hat bei schönster Wintersonne gerade erst eine Versteigerungsaktion im Forsthaus Willrode eingebracht, da steht der nächste Nervenkitzel schon bevor.

Bei strahlendem Spätwinterwetter wurden jetzt am Forsthaus Willrode 18 Raummeter Brennholz für den guten Zweck versteigert. „Jeder Raummeter hat einen Käufer gefunden“, freut sich Forstamtsleiter Chris Freise. Mehr als 3600 Euro konnten so für das ehrenamtliche Engagement in der Region mobilisiert werden.