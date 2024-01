Erfurt. Die ersten sechs Säulen laufen schon. Das Betreibermodell richtet sich speziell an die Erfurter Mieter von Großwohnsiedlungen.

Die Kowo will es den Mietern von Großwohnsiedlungen erleichtern, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Wie das kommunale Wohnungsunternehmen berichtet, sind am Alfred-Delp-Ring im Stadtteil Roter Berg bereits sechs Ladesäulen in Betrieb gegangen.