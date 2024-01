Erfurt. Beim Vorentscheid in Erfurt konnte er sich gegen neun andere Teilnehmer durchsetzen. Zur Belohnung wird er beim internationalen Geografie-Wettbewerb in Dublin teilnehmen.

Er wird das deutsche Team bei der Internationalen Geographie-Olympiade (iGeo) 2024 vertreten: Julius Plehn, ein Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) Erfurt, qualifizierte sich vergangenen November bei einem nationalen Vorentscheid. Gemeinsam mit zwei anderen Schülern und einer Schülerin wird im Sommer 2024 bei dem Schülerwettbewerb in Dublin antreten. „Wir gratulieren ihm zu diesem Erfolg und drücken die Daumen“, so die Schulleitung der ASG.

Der jährlich stattfindende Schülerwettbewerb wechselt zwar regelmäßig den Austragungsort, behält aber seine Anforderungen bei. In einem dreiteiligen Test müssen die Teilnehmenden ihr Wissen in Bezug auf räumliche Muster und Prozesse unter Beweis stellen. Neben dem Wettbewerb können sie außerdem an einem Begleitprogramm und Exkursionen vor Ort teilnehmen.