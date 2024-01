Erfurt. Mit einem Hammer wollte ein Mann in Erfurt einen anderen attackieren. Die Polizei konnte den Angreifer schnappen.

Ein Mann mit Hammer sorgte Montagnachmittag für große Aufregung. Der 33-Jährige war in der Straße Am Drosselberg in Erfurt unterwegs gewesen, als er auf einen 31-jährigen Mann traf. Dieser hatte zuvor die Straßenbahn verlassen, teilte die Polizei mit.