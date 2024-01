Erfurt. Diese Zeitung vergibt jedes Jahr einen Preis für schöne Naturbilder. Eine Fotografin konnte sich beim Wettbewerb mit dem Naturkundemuseum gleich doppelt freuen.

Einige Waldspaziergänger blieben plötzlich stehen und schauten in den Wald. Da erwachte in Christel Trica die Neugier, ob da nicht ein Fotomotiv lauert. Es hat sich gelohnt. Mit ihrem Bild „Sonnenzauber im Winterwald“, was seinerzeit unweit von Oberhof entstand, gewinnt die Apoldaerin den Publikumspreis unserer Zeitung beim jüngsten Fotowettbewerb des Naturkundemuseums.

Sonnenzauber im Winterwald von Christel Trica ist das Gewinnerbild des Publikumspreises. © Funke Medien Thüringen | Christel Trica

Womit sie eigentlich die große Gewinnerin der diesjährigen Auflage ist. Denn nicht nur dass der Hobbyfotografin das Publikum besonders gewogen war, sie hat außerdem mit ihrem anderen Bild: „Zauberhafter Moment“ bereits einen der zwei Preise der Jury errungen. Übrigens gab es beim Publikumspreis ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 639 Stimmen waren abgegeben worden, Frau Trica bekam 34 Stimmen – gefolgt von Frau Kreienbrink mit 31 Stimmen.