Erfurt. Kulturdirektor Christian Horn gibt erstmal bekannt gegeben, worum sich die neue Fläche des Naturkundemuseums dreht. Was die anderen Häuser Neues bieten.

Alles, was dieses Jahr für die Erfurter Kultur wichtig ist, hat die Kulturdirektion im Naturkundemuseum vorgestellt. Genauer gesagt, im Nebengebäude, das aktuell noch eine Baustelle ist, aber dem Museum in der Großen Arche zusätzlichen Ausstellungsraum bieten soll. Damit knüpft die Direktion an, für ihre Präsentation einen der baulichen Schwerpunkte auszuwählen, der interessant wird.