Erfurt. Ein Autofahrer hat in Erfurt eine 27-jährige Farradfahrerin übersehen. Es kam zur Kollision. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Nach einem Frontalzusammenstoß wurde eine Fahrradfahrerin in der Johannesstraße in Erfurt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Dienstagabend zunächst ein betrunkener Mann auf die Fahrbahn gestellt und den Verkehr behindert. Dadurch bildete sich ein Rückstau mehrerer Autos.