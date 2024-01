Erfurt. Im Januar ist die Arbeitslosigkeit in Erfurt gestiegen - das aber wird als „saisonal üblich“ beurteilt. Nun gelte es, besonders die Jobchancen Geflüchteter zu verbessern.

Als „widerstandsfähig“ bezeichnet Irena Michel, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte den Arbeitsmarkt in Mittelthüringen. Regionale Arbeitgeber würden weiterhin ungebrochen freie Stellen melden. Besonders die Nachfrage nach gut qualifizierten Arbeitskräften sei weiter hoch. „Trotz des saisonal üblichen Anstiegs der Arbeitslosigkeit, aus den Bereichen Handel, Bau und Zeitarbeit gelingt es uns immer mehr, die Menschen über Qualifizierung in Arbeit zu bringen. In den kommenden Wochen werden wir auch verstärkt daran arbeiten, die Jobchancender geflüchteten Menschen zu verbessern“, sagt Michel.