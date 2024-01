Erfurt. Ein Mann hat in Erfurt eine 14-Jährige geschlagen und ihr Rad gestohlen. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Wer erkennt den Fahrraddieb?

Die Kriminalpolizei Erfurt fahndet aktuell öffentlich nach einem Mann. Am 20.08.2023 hatte sich eine 14-Jährige in Erfurt in den Vilnius-Passagen aufgehalten. Dabei führte sie ein Fahrrad mit sich. Ein unbekannter Mann versuchte plötzlich, ihr vor Ort das Rad der Marke Bergsteiger zu entreißen. Als der Täter nach der Jugendlichen schlug, ließ diese das Fahrrad los. So gelang es dem Täter das BMX an sich zu nehmen und zu fliehen. Der Geschädigten gelang es allerdings den Täter zu fotografieren. Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0217236/2023 entgegen.

Ladendiebe ertappt

Sechs Ladendiebe im Alter von 19 bis 32 Jahren wurden Dienstagabend auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilte, war die Gruppe gemeinsam auf Beutezug in einem Geschäft im Erfurter Süden. Sie verstauten mehrere Elektroartikel, Bekleidung und Alkohol im Wert von fast 800 Euro in mitgebrachten Taschen. Eine aufmerksame Ladendetektivin beobachtete das Vorgehen und informierte die Polizei. Die Beamten stellten fünf der sechs Diebe noch im Geschäft. Einer der Täter schaffte es zu flüchten.

Radfahrer verletzt

Das unachtsame Öffnen einer Beifahrertür führte Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Nachdem ein Autofahrer am Fahrbahnrand in der Magdeburger Allee in Erfurt angehalten hatte, öffnete die Beifahrerin die Autotür. Dabei übersah die 33-Jährige einen herannahenden 30-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stieß gegen die Tür und verletzte sich dabei leicht. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

