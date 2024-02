Erfurt. Erfurts erstes Thai-Restaurant will Speisen anbieten, die es in der Landeshauptstadt so noch nicht gibt. Was es gibt und wie die Stube gestaltet ist.

In der Neuwerkstraße 47a hat viele Jahre die stadtbekannte Fleischerei Engel die Hungrigen dieser Stadt mit einem schmackhaften Mittagsbuffet verwöhnt. Dann war noch vor der Corona-Pandemie Schluss. Sehr zum Bedauern der Stammkundschaft. Lange stand das Ladengeschäft direkt neben dem Dubliner Irish Pub leer. Ein Pizzadienst wurde angekündigt. Kam nie.