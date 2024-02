Erfurt. Die Kowo brauchte nur 18 Monate für die neue Kita. Nicht nur für die Kinder ist die Einrichtung ein „Lichtblick“.

In nur 18 Monaten Bauzeit ist am Moskauer Platz ein neuer Kindergarten entstanden. Die Kita „Lichtblick“ an der Helsinkiier Straße ersetzt die marode Einrichtung „Siebenstein“ nebenan und bietet Platz für 150 Kinder, darunter 60 Krippen-Kinder.