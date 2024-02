Erfurt. Mit Kontaktvermittlung und warmen Getränken hilft die Bahnhofsmission Bedürftigen. Dabei dürfen die Helfer sich nicht entmutigen lassen.

Wenn man wohnungs- oder obdachlos ist, können die Tage lang werden. Doch wohin können sich Menschen in Not in Erfurt wenden? Und was erwartet sie dort? In mehreren Stationen sollen solche Anlaufstellen in einer Beitragsreihe vorgestellt werden. Erster Pin auf der Karte: die Erfurter Bahnhofsmission.