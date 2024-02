Erfurt. Zu insgesamt 18 Veranstaltungen des Frühlingslese geben sich namhafte Autoren, schreibende Schauspieler und streitbare Historiker ein Stelldichein in Erfurt.

Seit Jahren engagiert sich die Schauspielerin Katja Riemann für humanitäre Anliegen. Für ihr Buch „Jeder hat. Niemand darf“ sprach sie an vielen Orten der Welt mit Menschen- und Frauenrechtlern. In „Zeit der Zäune“ widmet sie sich der Migration, erzählt von Orten der Flucht wie dem später abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und den Hoffnungen derer, die dort stranden. Riemann ist eine der namhaften Schauspieler und Autoren, die der Frühlingslese in den kommenden Wochen Glanz verleihen. Uschi Glas stellt ihre Autobiografie „Ein Schätzchen war ich nie“ vor und spannt den Bogen von ganz frühen Winnetou-Filmen bis zu Fack ju Göhte. Das Trio Bjarne Mädel, Fritzi Haberland und Matthis Brandt inszeniert einfühlsame Monologe der Theaterautorin und Regisseurin Ingrid Lausand alias Mizzi Meyer über die Sehnsucht ganz normaler Menschen nach dem perfekten Leben.