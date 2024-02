Erfurt. Messe zeigt in Erfurt das ganze Spektrum des Modellbaus.

Die Modellbaumesse „Modell Leben“ begann am Freitag und präsentiert noch bis Sonntag ein beeindruckendes Event in drei Hallen auf dem Messegelände. Die diesjährige Messe ist besonders bemerkenswert, da am Wochenende in Halle 1 eine neue Modellflug-Area eröffnet wird. Hier können Besucher jeden Alters die Kunst des Modellflugs hautnah erleben, atemberaubende Flugmanöver bewundern oder sogar selbst fliegen.