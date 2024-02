Erfurt. Ein Ortstermin offenbart: Ein zweiter Blick aufs Problem kann eine Lösung bringen. Es gibt Hoffnung auf Besserung.

Man muss keine Brille aufsetzen, um das Übel zu erkennen. Das dunkle breite Band an der Mauer der Zitadelle Petersberg fällt ganz besonders ins Auge. Denn wer auf den Erfurt-Schriftzug schaut, hat ihn sofort im Blickfeld. Gemeint ist der Schaden, den die Entwässerung des Petersberg-Plateaus über zu kurz geratene Wasserspeier am Gemäuer anrichtet. Lässt man den Blick an den hohen Mauern nach links und rechts schweifen, fallen auch sofort die anderen Schadstellen nach gleichem Muster auf.