Erfurt. Von Kabarett-Premieren und Füßen, tiefgründigen Liedtexten, Welterfolgen und mehr handeln die aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Premiere im Kabarett: „So lange du deine Füße...“

Der Titel klingt nach Generationskonflikt: „So lange du deine Füße...“ Das scheint ja ein Thema zu sein, zu dem alle etwas beitragen können, wo sich alle gut auskennen, haben sich die Arche-Kabarettisten gedacht und ein Programm daraus gemacht, das Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr seine Premiere erlebt. „Viele haben Kinder und Probleme mit denen – und haben vergessen, dass sie mal selber Kinder waren, mit denen ihre Eltern Probleme hatten“, heißt es in der Ankündigung. Also haben sich Beatrice Thron und Ulf Annel mit Regisseur Fernando Blumenthal an einen Tisch gesetzt, um erstens ihre Erfahrungen auszutauschen und zweitens festzustellen, dass es bei allen Widersprüchen und Streitereien zwischen Jungen und Alten oft nur um unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten für gleiche Probleme geht. Und es wird wieder sehr musikalisch, wenn Yulia Martynova, Björn Sauer und Burkhard Wieditz für gute Töne und den richtigen Rhythmus sorgen. Übrigens: Auch die Musiker haben ihre Erfahrungen mit anderen Generationen und werden nicht schweigen. „So lange du deine Füße …“ – ein unterhaltsamer Abend. Wer möchte, kann auch über dies und jenes nachdenken. Ist ja nicht verboten. Bei „Füßen“ fällt Ihnen bestimmt einiges ein.

Klangschalen, hausgemachte Aufgüsse und Eisanwendungen

Sauna mit allen Sinnen genießen – dazu sind Fans des gesunden Schwitzens am Samstag, 17. Februar, ab 18 Uhr in die Roland Matthes Schwimmhalle eingeladen. Der Sauna-Abend der Sinne beginnt im Dampfbad mit Peelings, Honig- und Joghurtanwendungen. In der zweiten Runde gibt es als erfrischende Brise Aufgüsse mit Eukalyptus, Lemongras und Pfefferminze in Kombination mit Eisbonbons. Besonderer Höhepunkt ist der Klangschalenaufguss mit hausgemachtem Lavendelsud. Den Abschluss bildet die „Drei-Kräuter-Sinfonie“, verschiedene Aufgüsse mit Aromen von Salbei und Rosmarin sowie hausgemachtem Kamillensud. Zur Stärkung an dem vierstündigen Sauna-Abend gibt es Suppe von der Feuerschale im Saunagarten. Jeder Gast erhält ein Freigetränk. Der Sauna-Abend der Sinne ist eines von fünf besonderen Saunaerlebnissen. Für Besucher der Roland Matthes Schwimmhalle werden sie einmal monatlich von 18 bis 22 Uhr am dritten Samstag des Monats angeboten. Tickets für den Sauna-Abend können über den Webshop https://shop.baederportal-erfurt.de in den Rubriken „E-Tickets Sauna“ und „Termine buchen“ oder an der Kasse vor Ort erworben werden.

Lesung und Gespräch in der Bibliothek zur demokratischen Klimarettung

Die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt und die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen laden am Mittwoch, 21. Februar, um 18.30 Uhr zur Lesung und zum Publikumsgespräch „Demokratie im Feuer: Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt“ ein. Sind Klimaschutz und Demokratie vereinbar? Der Spiegel-Journalist Jonas Schaible versucht, mit seinem Buch „Demokratie im Feuer“ derartige Widersprüche aufzulösen. Seine Ausgangsthese: Demokratie gibt es nur auf einem bewohnbaren Planeten – und das Klima wird sich nur mit demokratischen Mitteln retten lassen. Dafür sei aber ein Umdenken nötig: Demokratie kann nur als Klimademokratie bestehen. Der Abend wird moderiert von dem Theologen und Bürgerrechtler Ralf-Uwe Beck. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail unter veranstaltungen.bibliothek@erfurt.de oder telefonisch unter 0361/6551590 erforderlich.

Salut Salon auf Träume-Tour in der Alten Oper

20 Jahre Virtuosität, Witz & Welterfolg - all das ist am 13. März um 19.30 Uhr in der Alten Oper zu erleben mit „Salut Salon“: Seit zwei Dekaden versteht es die Formation, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. „Mit virtuoser Spielfreude und sprühendem Humor, artistischer Instrumentalakrobatik und bezauberndem Charme entführen Angelika Bachmann (Geige), Meta Hüper (Geige), Heike Schuch (Cello) und Olga Shkrygunova (Piano) ganze Konzertsäle in eine eigene Welt, in überraschende, ungewohnte, ganz zauberhafte Gefilde der Musik“, heißt es in der Einladung. Denn was immer sich mit der von ihnen so geliebten Klassik verbinden lässt, die vier Musikerinnen verbinden es: von Tango über Chanson bis hin zu Folk- und Filmmusik, von singenden Sägen und poetischem Puppenspiel bis zu Vivaldi mit Kung-Fu. So souverän wie selbstironisch sprengen Salut Salon den Rahmen klassischer Konzerte, mehr noch: Sie machen die Liebhaber dieser Musik staunen - und genauso jene Menschen, die sonst erst gar keinen Fuß in einen Konzertsaal setzen würden.

Vorbereitungskurs „Sterbende begleiten lernen“

Einen Informationsabend für Menschen, die sich für die Aufgaben der Hospizdienste und das Ehrenamt als Sterbe- und Familienbegleiter interessieren, bieten die Malteser an: Am Dienstag, 20. Februar, um 18 Uhr laden der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst und der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in die Räume „marys refuge“ in der Bahnhofstraße 2 in Erfurt ein. Die Koordinatorinnen stellen ihre Dienste und den Kurs „Sterbende begleiten lernen“ vor, der Interessenten auf die ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet und im März dieses Jahres beginnen wird. Im Vorbereitungskurs werden unter anderem folgende Themen besprochen: Zuhören, Begleiten, Selbstfürsorge, Kraftquellen, Aufgaben im Ehrenamt, Sterbeprozess und was wir tun können. Dabei wird die Begleitung von Erwachsenen wie auch die Begleitung von Kindern und Jugendlichen thematisiert. Anmeldungen sind möglich bei Lena Kreßmann, Lena.Kressmann@malteser.org, 01511/4986141 oder Jasmin Lama, Jasmin.Lama@malteser.org, 0171/2291436.

Eric Fish & Friends gehen mit neuem Album auf Untiefen-Tour

Im Museumskeller am Juri-Gagarin-Ring sind am Freitag, 16. Februar, Eric Fish & Friends zu Gast. Im Gepäck ihr Album „Untiefen“, das mit persönlichen, intimen und tiefgründigen Texten berühren will. „Sie spiegeln die Tendenzen unserer Gesellschaft wider und zeigen die Konsequenzen von kulturfreien Zeiten auf. Doch die Band hat auch eine positive Aufbruchstimmung in den Songs verarbeitet“, heißt es dazu. Und weiter: „Die Musik ist kraftvoll und authentisch, die Texte geben einem das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Es ist eine Reise durch die Seele des Menschen, in all seinen Facetten. Romantik, Humanismus und Pazifismus werden hier auf eine einzigartige Weise vereint. Und trotzdem ist jedes Lied rockig und melodiös, einfühlsam und kraftvoll zugleich. Man hat keine Chance sich der Eindringlichkeit dieser Musik zu entziehen.“ Deswegen gehen die Musiker auf große Deutschlandtour, um dieses Gefühl, diese Erfahrung hautnah mit ihrem Publikum zu teilen.

red