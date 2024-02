Erfurt. Mit außerordentlich hohen Leistungen haben die Musikschülerinnen und -schüler die Fachjury überzeugen können.

red

Anfang Februar 2024 fand in Suhl der Regionalwettbewerb Thüringen-Ost „Jugend musiziert“ statt. Dabei haben die Schülerinnen und Schüler der Musikschule der Stadt Erfurt in den Bereichen Gitarre, Mandoline, Blockflöte und Klavier in verschiedenen Altersgruppen durch außerordentlich hohe Leistungen überzeugt. Insgesamt erhielten sie 14 erste Plätze mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, fünf erste Plätze und zwei zweite Plätze.

Die Regionalwettbewerbe „Jugend musiziert“ finden in rund 135 Regionen Deutschlands und mehr als 35 Deutschen Schulen im Ausland statt. Organisiert werden sie meist an lokalen Musikschulen. Die nächste Stufe bilden 19 Landeswettbewerbe. Der Landeswettbewerb Thüringen wird vom 15. bis 17. März 2024 in Sondershausen ausgetragen.