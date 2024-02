Erfurt. Nach England geht‘s und nach Österreich: Das Ticket für den musikalischen Ausflug gibt es im Erfurter Theater.

Das anstehende Sinfoniekonzert im Erfurter Theater verspricht eine kleine Reise durch Mitteleuropa. „Schließen wir beim Hören der Musik zum 7. Sinfoniekonzert die Augen und lassen uns vollkommen auf die wunderbaren Klänge des Programms ein, so werden wir in zwei bedeutende Regionen Europas entführt: zum einen nach Österreich und zum anderen nach England“, so heißt es in der Ankündigung.