Erfurt. Erfurt bietet viele schöne Ecken. Aber nicht jede eignet sich für ein stilles Rendezvous. Unsere Top 5 am Tag der Verliebten.

„Warum von einem Datum abhängig machen?“, ist eine Frage, die viele Menschen an den Trubel um den Valentinstag stellen. Doch dann packt es sie vielleicht doch und auf dem Heimweg freut sich der Florist des Vertrauens und schlussendlich auch der Partner über einen Besuch im Blumenladen. Zwar haben 87 Prozent der Befragten unserer Facebook-Umfrage gemeint, dass der Valentinstag für sie keine besondere Bedeutung hat, doch gibt es unter den knapp 300 Teilnehmenden (Stand 13. Februar 2024) auch wohlwollende Stimmen. „Wir gehen schick essen. Sicher sollte man seinem Partner jeden Tag Aufmerksamkeit und Liebe schenken, trotzdem ist dieser Tag für uns der Anlass etwas Besonderes zu zweit zu machen. Über einen schönen Strauß Blumen freue ich mich auch“, schreibt unsere Leserin Silke Wilhelm über den Jahrestag der Liebenden.

Erfurter wollen Liebe nicht nur am Valentinstag zeigen

„Den Handel freuts“, sagt Uta Treidler und denkt damit an die Branche, die diesen Tag im Februar Gerüchten zufolge aus Marketinggründen erst ins Leben rief. Doch die meisten Abstimmenden sehen es wohl ähnlich wie Ines Ellinger, die ihre Zuneigung auch gern ohne festen Termin zeigt: „Liebt man nur an diesem Tag? Genau wie zum Muttertag. Ich liebe meinen Mann/Partner doch das ganze Jahr und sollte die Liebe hegen und pflegen. Auch eine Mutter sollte das ganze Jahr geehrt werden. Dann lieber Blumen einfach mal so und gemeinsame Zeit, die einem niemand nehmen kann. Dazu brauche ich keinen Tag, wo alles überteuert angeboten und verkauft wird.“

5 besondere Orte für Valentins-Verabredungen in Erfurt

Nichtsdestotrotz gibt es genug Paare und solche, die auf dem Weg sind, es zu werden, die den Valentinstag besonders gestalten wollen. Ob mit Blumenstrauß oder der Aussicht auf einen Abend mit Lieblingsessen und Kerzenschein – die Bandbreite ist groß. Da auch der Ort für eine romantische Verabredung stimmen sollte, hat unsere Redaktion fünf Tipps zusammengestellt, die den Erfurtern mit Ideen für ihren Tag der Liebe nützlich sein können.

Die Krämerbrücke lockt nicht nur Touristen. © Archiv | Marco Schmidt

Platz 5: Die Krämerbrücke

Sie gehört zu den unbestritten romantischsten Orten in Erfurt. Fehlen darf sie also nicht in unserer Sammlung. Ein Spitzenplatz gebührt ihr in dieser Aufstellung aber auch nicht. Für ein romantisches Date ist gutes Timing erforderlich, um sich nicht durch Touristengruppen drängeln zu müssen. Ein trüber Februartag bei leichtem Niesel, am besten in den späten Abendstunden, ist da sicher besser geeignet als sonniges Ausflugswetter. Zur Not bleibt immer noch die Flucht unter die steinernen Brückenbögen, um die traute Zweisamkeit genießen zu können.

Liebesschlösser hängen an einem Geländer der Langen Brücke. © Archiv | Marco Schmidt

Platz 4: Die Lange Brücke

Anders als auf der Krämerbrücke erlaubt der Aufenthalt hier den Blick aufs Wasser. Und den Erfurter Enten beim Nestbau zuzuschauen, kann so manche Pause überbrücken, die auf der Suche nach den richtigen Worten an den Liebsten oder die Liebste entstehen mag. An den vielen Schlössern, die das Geländer säumen, lässt sich freilich ablesen: Auch dieser Ort ist kein Geheimtipp und soll auch nur stellvertretend stehen für die zahlreichen romantischen Brücken, die diese Stadt mit ihren verzweigen Wasserläufen zu bieten hat.

Zu den grünen Oasen der Stadt gehört der Nordpark. © Archiv | Marco Schmidt

Platz 3: Der Nordpark

Auch wenn die Kirschblüte noch ein wenig auf sich warten lässt: An Parks und gehegter Natur mangelt es in Erfurt wahrlich nicht. Der weitläufige Nordpark gehört wohl nicht zu den versteckten, verwunschenen Grünanlagen. Aber in diesem Nachteil steckt zugleich sein großer Vorteil: Spaziergänge mit der oder dem Angebeteten lassen sich dank der neu gestalteten Geraauen nahezu endlos ausdehnen. Bis Gispersleben sollte das Band der Liebe gefestigt sein. Und auch hier, siehe Platz 4, lässt sich immer wieder am Gewässer verweilen.

Schloss Molsdorf bei Erfurt ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. © Archiv | Marco Schmidt

Platz 2: Schloss Molsdorf

Wem für die Zweisamkeit partout zu viel Trubel in der Stadt herrscht, der muss ihren engen Gassen und lauten Boulevards entfliehen. Die einen mögen die Abgeschiedenheit des Steigerwalds suchen, anderen sei die Inspiration durch dieses barocke Lustschlösschen ans Herz gelegt. Wer in der körperlichen Verfassung ist, kann bei schönem Wetter das Rendez-Vous mit einer Fahrradtour verbinden. Überlaufen ist der wunderschöne Park selten und unter seinen Bäumen lässt es sich prächtig zur Ruhe kommen.

Der Bastionskronenpfad überspannt die Straße am Lauentor. © Archiv | Marco Schmidt

Platz 1: Der Petersberg

Einst ein Ort des Krieges und der militärischen Strenge gehört der Petersberg längst zu den romantischen Orten der Stadt. Der Blick von seinen Mauerkronen über die Dächer der Stadt und weiter hinaus vermag jeder Sehnsucht Flügel zu verleihen. Sicher, auch dies ist unter Erfurtern längst kein Geheimtipp mehr. Und doch stehen die Chancen gut, die Liebste oder den Liebsten mit einer ganz neuen Perspektive zu überraschen. Schließlich war der Bastionskronenpfad am Valentinstag vor einem Jahr noch nicht zugänglich.