Erfurt. Drei Männer haben in der Innenstadt von Erfurt einen 27-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

In Erfurt ist am Dienstagvormittag ein 27 Jahre alter Mann von drei Männern verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Mann mit den Unbekannten in der Innenstadt in Streit geraten, als einer der Angreifer ein Glasflasche zückte und auf den 27-Jährigen einschlug.

Das Opfer sei daraufhin geflohen, ohne dass die Angreifer von ihm abließen. Es flogen weitere Flaschen in die Richtung des 27-Jährigen und auch Pfefferspray wurde gegen ihn eingesetzt. Das Trio flüchtete anschließend vom Tatort. Ein Zeuge informierte die Polizei, die trotz sofortiger Fahndung keinen der Angreifer feststellen konnte.

Der 27-Jähriger kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red