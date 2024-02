Erfurt. Winterleuchten endet am Sonntag in Erfurt.

In den dunklen Wintertagen von November bis Februar erstrahlt der Egapark in leuchtenden Farben. Die einzigartige Atmosphäre des Winterparks mit seinen bezaubernden Lichtinstallationen lässt die Augen von Groß und Klein leuchten. Doch auch das schönste Winterleuchten geht einmal zu Ende. Am Sonntag gibt es zum letzten Mal die Gelegenheit, die Lichtkunstwerke im Egapark zu bewundern. Das stimmungsvolle Finale des Lichtspektakels ist für Samstag geplant.