Erfurt. Eine Autofahrerin hat einen Postboten verletzt. Außerdem wurden drei Männer Ziel eines Flaschenwerfers. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt.

Am Dienstagnachmittag hat eine 70-jährige Autofahrerin in Erfurt einen Postboten angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau im Stadtteil Ilversgehoven unterwegs, als sie auf den 40-jährigen Postboten traf, der sich gerade zum Ausladen von Paketen an der Seitentür seines Dienstwagens befand.

Die Rentnerin habe daraufhin versucht, an dem Zusteller vorbeizufahren, schätzte dabei jedoch ihren Seitenabstand falsch ein. So fuhr sie dem Postboten über den Fuß und erwischte auch dessen Arm mit ihrem Außenspiegel. Der leicht verletzte Mann benötigte keinen Rettungswagen. Der Frau droht nun aber eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mitarbeiter der Stadt mit Flasche beworfen

Bei städtischen Gartenarbeiten wurden Dienstagmittag drei Männer Ziel eines Flaschenwerfers. Laut Polizei waren die 29 bis 52 Jahre alten Mitarbeiter der Stadt Erfurt in der Ernst-Abbe-Straße mit dem Grünschnitt der Bepflanzung beschäftigt, als sie zur Zielscheibe eines Anwohners wurden. Von seinem Balkon aus schmiss der Unbekannte eine Weinflasche in Richtung des Trios. Das Wurfgeschoss verfehlte sein Ziel jedoch und zersplitterte auf dem Boden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Unfall mit E-Scooter

Offenbar durch Materialermüdung ist es am Dienstag in Erfurt zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Fahrer eines E-Scooters verletzte. Nach Polizeiangaben war der 31-Jährige zur Mittagszeit in der Südstadt unterwegs. Als er mit seinem Gefährt eine Kreuzung überqueren und über einen Bordstein fahren wollte, brach plötzlich das Gestänge seines Lenkers. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der 31-Jährige am Knie. Er musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red