Erfurt-Schwerborn. Gut zwei Jahre und damit ein halbes Jahr länger als geplant, sitzen die Anwohner der Straße Am Kirschberg auf einer Baustelle. Das sind die vermuteten Gründe.

Deutlich länger als erwartet müssen die Anwohner der Straße Am Kirschberg in Schwerborn mit einer Baustelle vor ihrer Haustür leben. Erst im August 2024, so die aktuelle Planung, soll die Straße wieder komplett und grundhaft erneuert sein. Nach fast 26 Monaten Bauzeit. Dabei hatte die beauftragte Baufirma aus Gotha in der Ausschreibung mit nur 18 Monaten für sich geworben und den Zuschlag bekommen, wie Ortsteilbürgermeister Henry Peters sagt.