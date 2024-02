Erfurt. Kennen Sie die Ad-Albert-Straße? Unsere Kolumnistin Kathleen Kröger hat sie gefunden und auch eine besondere Sprachausgabe für sich entdeckt.

Eine Schulfreundin besichtigt gerade Wohnungen in Erfurt und fragte mich, wo die Ad-Albert-Straße sei. Ja, Sie haben richtig gelesen: Was ich hier nur mittels des Bindestrichs darstellen kann, ist mündlich wirklich so geschehen. Gemeint ist hier natürlich keine Straße, die nach einem Menschen mit dem Vornamen Ad benannt wurde, sondern die Adalbertstraße, die vom Nordpark bis zum Talknoten führt. Die beliebte Wohngegend ist jedoch nicht das einzige, das zu netten phonetischen Heiterkeiten führen kann.