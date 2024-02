Erfurt. Rita Sonnenberg aus Erfurt empfiehlt einen Roman, der sich um Shakespeares Hamlet dreht. Dabei spielen Gefühle und das Familienleben zu Zeiten der Pest eine wichtige Rolle.

Stratford-upon-Avon, Ende des 16. Jahrhunderts, hier leben Will und Agnes, jung und glücklich verheiratet, entgegen dem Willen der Eltern. Doch ihre Geschichte wird zur Geschichte einer Fernbeziehung. Denn Will muss seinen Heimatort verlassen, wenn er seiner Berufung, dem Theater, folgen möchte. Das kann er nur in London.

Wenn Heilkunde in Zeiten der Pest nicht weiterhilft

Will, das ist William Shakespeare, der wohl bedeutendste Dramatiker aller Zeiten, über dessen Leben gleichwohl sehr wenig bekannt ist. Und er begegnet uns im Roman „Judith und Hamnet“ der irischen Autorin Maggie O`Farrell nicht vorrangig als Künstler, sondern als – meist abwesender - Ehemann und Vater. So steht auch nicht er im Mittelpunkt der Handlung, sondern seine Familie. Seine Frau, eigenwillig und stark, bewandert in der Heilkunde. Und die Kinder, Susanna, die Älteste, und die Zwillinge Judith und Hamnet. Detailliert und einfühlsam, mit vielen Rückblenden, kann man an ihrem alltäglichen Leben und ihrer Gedankenwelt teilhaben. Doch dann bricht die Pest aus. Dagegen kann Agnes mit all ihrem heilkundigen Wissen nicht viel ausrichten.

Wie die Geschichte zu Hamlet führt

Und der Schmerz über den Tod des Sohnes, die unendliche Verzweiflung, entfremdet die beiden einander immer mehr, zumal William jetzt noch viel seltener heimkehrt, seine Familie meidet. Bis Agnes am Ende erkennt, dass ihr Mann seine Trauer auf die ihm mögliche Art zu bewältigen versucht hat, nämlich, indem er seinem Kind in einer großen Tragödie ein Denkmal für alle Zeiten setzt, „Hamlet“.

*Rita Sonnenberg ist Diplom-Bibliothekarin und Lektorin

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

