Erfurt. Mit Steinen und Keksen ist am Mittwoch eine Frau in Erfurt von vier Unbekannten attackiert worden. Die Polizei ermittelt.

Eine 44 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag von vier unbekannten Männern verfolgt, beleidigt und mit Keksen und Steinen beworfen wurden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war sie in der Nähe des Melchendorfer Marktes unterwegs, als die vier auf sie aufmerksam wurden.