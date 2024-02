Erfurt. In Erfurt haben bisher unbekannte Männer einen Getränkeladen überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mehrere Unbekannte haben am Mittwich in Erfurt einen Getränkeladen angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hätten sie kurz vor 18 Uhr das Geschäft in der Schmidtstedter Straße heimgesucht und zunächst mit Steinen die Schaufensterscheiben zerstört. Anschließend verwüsteten sie den Laden und beschädigten dabei einen Tresen sowie mehrere Spirituosen. Dem Eigentümer sei so ein Sachschaden von über 14.000 Euro entstanden.