Erfurt-Salomonsborn. Wenn die Rutsche zur Wasserrutsche wird: Hier holt sich jedes spielende Kind nasse Füße. Nun sind die Geräte vorerst gesperrt.

Der Regen hat aus dem Gelände eine Teichlandschaft gemacht. Auf dem Spielplatz „In der Muld“ in Salomonsborn ist bis auf Weiteres kein Spielbetrieb möglich. Durch den starken Regen in den vergangenen Tagen steht Wasser auf den Grünflächen und im Bereich der Spielanlagen. „Die betroffenen Areale wurden kenntlich gemacht und mit Bauzaun abgesperrt“, teilt die Stadtverwaltugn mit. Das Garten- und Friedhofsamt arbeite an der Behebung des Schadens, sodass eine schnellstmögliche Nutzung des Spielplatzes wieder möglich werden soll.